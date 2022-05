Caso aconteceu no Pará – “Tô me amando”, diz mulher traída que deixou bilhete em carro do marido

Nana Lopes deixou bilhete no carro do marido pedindo que respeite a amante – (Foto: Acervo Pessoal)

Nana Lopes viralizou nas redes sociais a deixar um recado colado no vidro do carro, estacionado em frente à casa da suposta amante

Nana Lopes poderia ter sua história contada – e cantada – no melhor estilo “sofrência”. A mulher traída, o marido, a amante. Enredo perfeito para se transformar em letra de música sertaneja e bombar nas paradas de sucesso. Mas, ao invés disso, seu drama pessoal foi parar na web e viralizou.

A empresária teve uma ideia e muito sangue frio, para lidar com a pulada de cerca do marido. Sem brigas ou escândalos, Nana deixou um recado grudado no carro dele, que estava estacionado na porta da casa de uma suposta amante. O inusitado foi o conselho: que ele respeitasse a nova companheira.

O caso aconteceu em Belém, capital do Pará. A empresária e motorista por aplicativo diz que estava casada há 13 anos, mas já vinha sofrendo com um comportamento estranho do marido. Aos fins de semana, ele desaparecia.

“Eu tentava conversar com ele, chamar sua atenção e nada. Ele me dizia que não estava com ninguém, mas sumia. Saía na sexta e só voltava na segunda”, conta a mulher, em entrevista ao Terra.

Se sentindo muito sozinha, no sábado, 14, Nana saiu para dar uma volta e no caminho viu o carro do marido estacionado na porta de uma casa. Resolveu voltar ao local no domingo para checar se o automóvel continuava no mesmo lugar. Bingo!

“Estava! Comprei uma cartolina e escrevi. Falei pra ele respeitar a moça, já que ele não me respeitou. Em nenhum momento eu quis brigar, só fique muito sentida e veio uma força de dentro de mim. Mas não imaginava que fosse acontecer tudo isso”, garante.

Na terça, 18, os dois se reencontraram, conversaram e estão decidiram se separar. Segundo Nana, o distanciamento é pra valer: sem comunicação, sem saber nada um da vida do outro. O foco dela, agora, é se dedicar ao trabalho.

Fama repentina

E já tem bastante trabalho para Nana Lopes. A repercussão do seu caso lhe trouxe fama repentina, apoio nas redes sociais e muitos convites para eventos.

A empresária, que antes não tinha tempo para se cuidar e nem o Instagram acessava, hoje vive outra realidade.

“Mudou tudo na minha vida. Agora estão me patrocinando, me deixando bonita. Eu tô me amando tanto que estou muito feliz”, diz a empresária, que já está cercada de pretendentes.

Nana rejeia a ideia de ser relacionar novamente, ao menos por agora. Focada no trabalho, ela diz estar firme parpa dizer “não” aos interessados.

“Estou sozinha e quero ficar assim por enquanto”, acrescenta a empresária, que aproveita para mandar um recado às mulheres que já enfrentaram uma traição: “Amem-se em primeiro lugar. Se tornem mulheres empoderadas, e neste processo vocês saberão o tamanho da sua força e do seu potencial”. (A informação é do Terra)

