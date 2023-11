Estudante autista que sonha entrar na universidade é atacado pelo próprio cachorro a caminho do Enem, no Pará

Estudante autista é atacado por cão minutos antes de realizar o Enem no PA — Foto: Reprodução/Acervo Pessoal

Apesar do incidente, Igor Nascimento foi realizar a prova. Com o braço enfaixado depois da mordida do cão, o candidato disse: ‘Não vou desistir, eu escrevo com a mão direita, vai dar tudo certo!’.

O estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que tenta realizar o sonho de entrar na universidade foi mordido pelo cachorro da família minutos antes de sair de casa, para realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Marituba, Região Metropolitana de Belém, no Pará.

“Foi na saída de casa, ele se abaixou e como o cachorro daqui tem muito ciúmes, o atacou”, contou a mãe do jovem, Suely Nascimento, ao relembrar o incidente no domingo (5).

“Ele ainda disse pra mim ‘mãe, não vou desistir, eu escrevo com a mão direita, vai dar tudo certo’, então lavamos direitinho, fizemos um curativo e ele seguiu para realizar a prova”, disse a mãe.

Igor Nascimento, de 26 anos, organizava seus documentos quando a mãe o lembrou de levar o papel que comprovasse a sua participação na prova, podendo apresentar dentro do transporte público, garantindo a passagem gratuita até o local do Enem.

O jovem então pegou o papel e seguia pelo corredor da casa até o portão, quando deixou o documento cair no chão. Quando Igor se abaixou, o cachorro da família atacou seu braço esquerdo. A mãe da vítima entrou em desespero visto a profundidade da mordida e a grande quantidade de sangue exposto.

Após ser atacado, a mãe lavou o ferimento, fez um curativo e como não havia mais tempo hábil para pegar o ônibus, o padrasto o levou de moto para realizar a prova do Enem. Ainda segundo a família, o cachorro é vacinado contra raiva.

Superação

Igor tenta entrar em uma universidade desde que terminou o Ensino Médio em 2021. O sonho do estudante é passar no curso de Ciência da Religião e vem se dedicando através do cursinho municipal de sua região.

Na escola, o jovem sempre sentia dificuldades e enfrentava o preconceito, visto o seu jeito e comportamento em sala de aula. Porém, mesmo com a falta de estímulos, nunca desistiu e agora almeja conquistar uma vaga no Ensino Superior.

“Assim como eu, pessoas com deficiência e principalmente com Transtorno do Espectro Autista nunca devem desistir, somos capazes! Basta ignorar o que as pessoas preconceituosas pensam e se apoiar nas que acreditam em nós e que podemos ingressar na universidade e escolher o curso dos sonhos”, incentivou estudante.

Confiança

Para o Enem deste ano, o estudante está sentindo confiança e acredita que a dedicação e noites em claro serão recompensadas com a tão sonhada aprovação no vestibular.

Além das aulas no cursinho, em casa o estudante se dedica todos os dias para absorver os conteúdos, buscando ferramentas para auxiliar na fixação das matérias.

Uma das táticas que usa são os vídeos na internet que esclarecem dúvidas e facilitam o aprendizado.

Fonte: Tayana Narcisa*, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/10:21:21

