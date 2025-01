CASO RARO-Câncer de próstata leva a amputação total do pênis

Imagem ilustrativa /| Reprodução- Apesar dos tratamentos quimioterápicos, a metástase para o pênis levou à amputação de um paciente, destacando a gravidade do câncer de próstata em estágios avançados.

A operação é considerada um caso raro de metástase do câncer de próstata e representa uma das situações mais graves da doença.

Um homem de 66 anos passou por uma amputação total do pênis devido a uma metástase extremamente rara do câncer de próstata. O paciente, que estava em tratamento contra a doença há três anos, enfrentou um tipo de tumor que se espalhou para o órgão genital, algo incomum no quadro de câncer de próstata. Além disso, o tumor mostrou resistência aos tratamentos quimioterápicos, tornando a cirurgia agressiva e praticamente inédita.

O caso ocorreu em Montenegro, país localizado no leste europeu, e foi detalhado em um artigo publicado na Urology Case Reports em dezembro de 2024. Os médicos explicaram que a metástase para o pênis é uma ocorrência muito rara, afetando de 1 a 4% dos pacientes com câncer de próstata em estágio avançado. A doença, quando chega a este estágio, normalmente se espalha para os ossos e para a bexiga.

Câncer de próstata e suas metástases

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para os tumores de pele não melanoma, com estimativas de 71 mil novos casos e 16 mil mortes por ano. Contudo, as metástases para o pênis são uma complicação raríssima. Para os pacientes com câncer de próstata avançado, o prognóstico costuma ser grave, com cerca de 30% dos casos sobrevivendo por mais de nove meses após o diagnóstico.

O caso de Montenegro

O paciente, que havia se submetido a uma cirurgia para remoção dos tumores primários, começou a apresentar sintomas preocupantes: dores intensas e inchaço no pênis, que pioraram com o tempo. Embora as alternativas de tratamento fossem limitadas devido à resistência do tumor, a única solução foi a amputação para salvar a vida do paciente. A operação é considerada um caso raro de metástase do câncer de próstata e representa uma das situações mais graves da doença.

Essa metástase incomum e resistente ao tratamento evidencia a necessidade de acompanhamento constante e diagnóstico precoce para melhorar as chances de tratamento em pacientes com câncer de próstata avançado.

