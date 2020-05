Casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentam em Santarém

Na segunda-feira (18) foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil — Foto: Reprodução/TV Gazeta

Autoridades alertam para aumento de números de casos.

De acordo com os números divulgados com base nos atendimentos realizados pelos Conselhos Tutelares nos últimos quatro anos, em referência ao atendimento à criança e adolescentes, em 2020 ocorreu uma redução significativa. Mas essa informação não é motivo de comemoração, pois o número de denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes vêm aumentando, em Santarém, no oeste do Pará.

Conselhos Tutelares I, II E III

Trimestre 2017 2018 2018 2020

1º Trimestre 540 721 799 537

2º Trimestre 540 735 735 0

3º Trimestre 540 606 515 0

4º Trimestre 540 580 537 0

Total 2160 2642 2586 573

Fonte: Conselhos Tutelares

Essa afirmação foi repassada pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), Roselene Andrade, após reunião remota com os conselheiros tutelares dos 3 conselhos da cidade.

Roselene observou a importância de saber o que é abuso sexual e a exploração sexual: O abuso acontece quando a criança ou adolescente é usada para satisfação sexual de uma pessoa mais velha. Já a exploração sexual envolve uma relação de mercantilização, onde o sexo é fruto de uma troca, seja financeira, de favores ou presentes.

“Cabe a nós pedirmos à população que nesse tempo de isolamento social, prestem mais atenção em suas crianças e adolescentes. É preciso acreditar nelas e atentar a qualquer mudança de comportamento, infelizmente na maioria dos casos o abusador, explorador, está entre o convívio familiar”, disse.

A secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, explica que Santarém por ter mais de 300 mil habitantes, conta com o funcionamento de três conselhos tutelares, que atendem 24h, as denúncias de acordo com a área de abrangência e que outro canal de denúncia é o disque 100.

“Todos nós devemos zelar pelo futuro de nossas crianças e adolescentes, devemos protegê-las de todo mal, mesmo que ele esteja acontecendo dentro do seio familiar. As denúncias devem ser feitas. É importante o cuidado e estar atentos ao menor sinal de que algo não vai bem com sua criança ou adolescente”, acrescentou Celsa Brito.

A secretária destacou que o Creas, em parceria com o Comdca, lançou nesta quarta-feira (20) uma campanha que será trabalhada até o final do mês, este ano de forma virtual, mas que os cuidados e atenção à criança e ao adolescente devem continuar.

“Após a denúncia, os casos são acompanhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) que é um equipamento que trabalha com essas violações. Nós temos uma equipe multiprofissional composta por psicóloga, advogada e pedagoga que trabalha diretamente nos casos, destacou Adriana Rego Coordenadora do Creas.

Confira os contatos e áreas de abrangência:

Conselho Tutelar I (93) 99138 – 3143

Aeroporto Velho

Interventoria

Santa Clara

Aldeia

Jaderlândia

Santana

Aparecida

Jardim Santarém

Santíssimo

Área Verde

Jutaí

Santo André

Caranazal

Laguinho

São José Operário

Centro

Livramento

Uruará

Com. da Rodovia Santarém/Curuá-Una

Maicá

Urumanduba

Diamantino

Pérola do Maicá

Urumarí

Fátima

Prainha

Vigia

Conselho Tutelar II (93) 99123 – 4044

Alvorada

Ipanema

Novo Horizonte

Amparo

Liberdade

Salé

Cambuquira

Mapiri

Santarenzinho

Cipoal

Maracanã

São Cristovão

Comunidades da BR – 163

Maracanã I

São Francisco

Conquista

Maracanã II

São José

Elcione Barbalho

Matinha

Tabocal

Esperança

Nova Republica

Vitória Régia

Floresta

Nova Vitória

Conselho Tutelar III (93) 99228 – 7982

Alter do Chão

Comunidades do Rio Tapajós

Comunidades do Rio Arapiuns

Eixo Forte (Comunidades da Rodovia Everaldo Martins)

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...