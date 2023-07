Cássio brilha, Corinthians bate o América-MG nos pênaltis e encara o São Paulo na semi da Copa do Brasil

Foi com emoção, mas o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil de 2023. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Timão deu o troco e venceu o América-MG por 3 a 2, neste sábado, na Neo Química Arena, pela partida de volta das quartas de final do torneio. Nas penalidades, os paulistas superaram os rivais por 3 a 1.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Pelo lado alvinegro, Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes, que se tornou o maior artilheiro do Arena, com 30 tentos, balançaram as redes. Benítez e Mastriani descontaram para os mineiros. Nas penalidades, os donos da casa contaram com o brilho de Cássio, que defendeu duas penalidades. Além disso, Marcinho e Paulinho Boia perderam. Fábio Santos, Giuliano e Yuri Alberto converteram para os paulistas.

Na semifinal, o Alvinegro encara o São Paulo, que eliminou o Palmeiras. Do outro lado da chave, Flamengo e Grêmio disputam uma vaga na grande final. A CBF ainda não definiu as datas da próxima fase. Com a classificação, o Clube do Parque São Jorge ainda embolsou R$ 9 milhões de premiação.

Ambas as equipes voltam as suas atenções agora para a Sul-Americana. O Corinthians visita o Universitário, do Peru, na terça-feira, às 21h30, pela volta dos playoffs. Na ida, o Timão venceu por 1 a 0. No mesmo dia, mas às 19 horas, o América-MG recebe o Colo-Colo. No primeiro jogo, os mineiros perderam por 2 a 1.

Em desvantagem no placar agregado, os mandantes tentaram partir para cima no começo do primeiro tempo. Com apenas um minuto, Róger Guedes dominou com liberdade a intermediária e soltou uma pancada para a boa defesa de Pasinato.

Os visitantes, no entanto, não se intimidaram e responderam logo na sequência. Martinez cobrou falta com veneno na ponta esquerda e obrigou Cássio a se esticar todo para espalmar. No lance seguinte, Pedrinho fez jogada individual e obrigou o goleiro a trabalhar mais uma vez em chute colado.

O Corinthians voltou a assustar aos 22. Matías Rojas arriscou de muito longe e quase marcou um golaço. A bola passou raspando o travessão. Instantes depois, o meia paraguaio encontrou ótimo passe para Róger Guedes, que finalizou com força e viu Pasinato aparecer bem mais uma vez. E o jogo seguiu agitado em Itaquera. Aos 31. Everaldo recebeu cruzamento de Nicolas e bateu cruzado. Murillo apareceu na pequena área para cortar e salvar os donos da casa. No minuto seguinte, Yuri Alberto foi lançado em velocidade e arrematou na rede pelo lado de fora.

Com 41 minutos, o Timão quase abriu o placar. Rojas recebeu lindo lançamento de Cássio, foi até a linha de fundo e cruzou com muita categoria para Róger Guedes, que cabeceou na trave. Nos acréscimos, foi a vez do Coelho chegar perto de balançar as redes. Mastriani saiu cara a cara com Cássio e bateu rasteiro. O arqueiro saiu bem e fez a defesa..

Na volta do intervalo, a rede enfim balançou. Com o relógio marcando dois minutos, Fagner recebeu bom passe de Róger Guedes e cruzou para o meio da área. Renato Augusto ganhou da marcação e cabeceou com precisão para inaugurar o marcador na Neo Química Arena.

Na sequência, quase saiu mais um. Moscardo foi acionado com muita liberdade na intermediária e soltou uma pancada. A bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo. Aos seis, Renato Augusto encontrou um passe magistral para Yuri Alberto, que dominou e bateu para a defesa de Pasinato. No escanteio, Murillo cabeceou para fora.

Já aos 19, saiu o segundo gol alvinegro. Ruan Oliveira foi acionado pela direita e cruzou rasteiro. Yuri Alberto, então, se atirou na bola e a empurrou para o fundo da meta. Com 23 minutos, o América-MG descontou. Benítez recebeu com muita liberdade na entrada da área e emendou um lindo chute para vazar Cássio. O Corinthians, porém, reagiu rápido. Aos 26, Ruan Oliveira cobrou escanteio, Gil desviou no meio da área e, sozinho no segundo pau, Róger Guedes completou para a rede.

O Coelho, contudo, não se entregou e marcou mais um. Com 37 minutos, Benítez fez linda jogada individual, tabelou com Martínez e deixou na medida para Mastriani, que só teve o trabalho de completar para o fundo do gol.

Nos acréscimos, o Corinthians tentou pressionar para buscar um gol salvador e evitar os pênaltis, mas não foi suficiente. Nas penalidades, quem se deu melhor foi o Corinthians. Fábio Santos, Giuliano e Yuri Aberto fizeram para os paulistas, enquanto Adson perdeu. Do outro lado, Mastriani até fez, mas Marcinho, Paulinho Boia e Benítez perderam e deram a vaga ao Timão.

Fonte: Só Notícias (foto: Mourão Panda/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2023/05:25:27

