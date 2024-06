Cavalgada agita fim de semana em Novo Progresso;VÍDEO

(Fotos e vídeo Jornal Folha do Progresso) – Cavalgada Agita a cidade de Novo Progresso-PA. Uma Celebração de Cultura que acontece sempre na semana antes que inicia a Festa de Peão.

Nas vastas terras rurais de Novo Progresso, onde as tradições florescem e as pessoas se unem, a Associação de Produtores , comerciantes , moradores das comunidades da cidade de Novo Progresso ergueu suas bandeiras de celebração e camaradagem. Neste sábado, 29 de julho de 2024, a cidade foi palco da emocionante de mais uma edição da Cavalgada, um evento que ecoa a alma da região, unindo moradores e visitantes em um dia de festividades e alegria contagiantes.

A jornada festiva teve início na sede do CTG Querência Amada, ponto de encontro das vibrantes comitivas que trilharam os campos e estradas em direção ao coração da cidade. A energia pulsante das cavalgadas encheu o ar, enquanto cavaleiros e amazonas, envergando trajes típicos e semblantes animados, brilhavam no longo trajeto em cima dos animais e dos veículos das comitivas..

Os tambores de cascos de cavalos ecoaram em perfeita harmonia com a empolgação da multidão, enquanto as comitivas em movimento riscaram a terra e traçaram seu caminho em direção ao centro da cidade. Nas margens do trajeto, moradores e curiosos saudavam os cavaleiros com sorrisos calorosos e acenos entusiasmados, testemunhando a passagem da tradição em pleno esplendor.(Assista ao vídeo abaixo)

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2024/06:31:37

