Golpe do falso cartão de memória acontece em Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- Já não bastasse o tanto de vítimas que já caíram em golpes de variados modelos e produtos falsificados, dinheiro e até de Pen Drive falsos, os mesmos tipos de golpes continuam ainda a fazer outras centenas de vítimas diariamente, incluindo Novo progresso e região.

Na manhã desta quarta-feira (26), uma vítima do golpe do ‘cartão de memória’, comerciante de Novo Progresso fez o alerta sobre este golpe.

O comerciante do Bairro “Tom Alegria III” em Novo Progresso, adquiriu o produto de excelente marca de um vendedor ambulante que lhe ofereceu uma oferta irrecusável, um “cartão de memória” SANDISK 32 mb, lacrado na embalagem , por R$ 14,50 (Catorze reais e cinquenta centavos) a unidade.

A vítima, que pediu para não ser identificada, garantiu que a embalagem é perfeitamente lacrada. “Eu estava achando que faria um bom negócio, comprei 11 unidades por R$150 (cento e cinquenta) pensei em revender. Assim que abri a embalagem percebi que só tinha carcaça, nada de cartão de memória dentro”, afirmou.

Vendo que havia sido enganado, a vítima tratou de alertar e registrou o caso na Delegacia de Policia de Novo Progresso. A policia alerta para o golpe , o golpista que se passa por ambulante, tem um veiculo VW Parati de cor Branca, dentro dela tem uma caixa com os produtos falsificados.

Todo cuidado para não cair no golpe , é preciso ficar “alerta” e ao avistar o suspeito avisar a policia o mais rápido possível.

