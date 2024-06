Em Santarém, PM apreende mais de 60 kg de drogas em veículo vindo de Manaus

Droga apreendida pela Polícia Militar em Santarém — Foto: PM/Divulgação

A ação ocorreu na noite sexta-feira (28). Além da droga, também foram apreendidas 20 munições calibre 9mm.

Na noite de sexta-feira (28), uma operação coordenada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 60 kg de drogas e munições em um porto localizado no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará. A ação foi desencadeada após informações do comandante da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Óbidos, sobre a chegada de uma balsa oriunda de Manaus, Amazonas.

De acordo com informações da PM, as guarnições foram informadas sobre a possível presença de entorpecentes em dois veículos a bordo da balsa, ambos vindos de Manaus. Ao chegarem ao porto, as equipes encontraram apenas um Toyota Corolla, enquanto o outro havia sido retirado minutos antes por duas pessoas.

Ainda conforme a polícia, suspeitando da situação, foi acionado um chaveiro para abrir o Corolla, pois o condutor já havia fugido do local antes da chegada das guarnições. No porta-malas, foram encontradas duas caixas lacradas contendo 43 tabletes de substância análoga à maconha, 9 tabletes de substância análoga ao crack e 20 munições calibre 9mm.

Material apreendido:

43 tabletes de substância análoga à maconha (aproximadamente 50 kg)

9 tabletes de substância análoga ao crack (aproximadamente 10 kg)

20 munições calibre 9mm

1 veículo Toyota Corolla, placa KYL 5759

Todo o material apreendido foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

