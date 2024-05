Cavalo começa a ser resgatado em Canoas (RS) — Foto: Reprodução GloboNews

Apelidado de Caramelo, animal ficou ilhado e causou comoção após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Para ser retirado do local, ele foi sedado e colocado em um bote.

O cavalo que ficou ilhado em um telhado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (9).

O resgate foi feito pelo Exército com apoio do Corpo de Bombeiros — veterinários acompanharam toda a ação. Para ser retirado do local, ele foi sedado e colocado em um bote.

A situação do animal, que foi apelidado de “Caramelo”, causou comoção nas redes sociais.

Animal ilhado

Imagens do animal ilhado no telhado foram feitas pelo Globocop ainda na quarta-feira (8).

Inicialmente, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), disse em entrevista à GloboNews que o resgate do cavalo exigiria o uso de um helicóptero.

“Vai exigir ação de um helicóptero, aliás um helicóptero que tenha capacidade de erguer um animal que normalmente tem 500kg, 600kg. Então, estamos preparando a logística para gente poder salvar esse cavalo”, disse.

VÍDEO:

Cavalo ilhado em Canoas é resgatado pelo Exército; veja vídeo.

Leia mais: https://t.co/evlhgvr19o pic.twitter.com/1k9VCD8fiE — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 9, 2024

Tragédia no estado

As chuvas no Rio Grande do Sul provocaram a morte de 107 pessoas e deixaram 130 desaparecidos.

Em Canoas, uma das cidades mais atingidas, quatro mortes foram registradas.

“A cidade está destruída. Das 27 unidades básicas de saúde nós perdemos 19. Das quatro UPAs, perdemos três. Das cinco farmácias distritais, perdemos quatro. Todos os quatro Caps de Canoas nos perdemos. Todas as escolas foram atingidas, perdemos infraestrutura, centros esportivos, equipamentos, vamos ter que reconstruir”, afirmou o prefeito Jairo Jorge.

O RS tem 425 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, que afetou 1,476 milhão de pessoas.

Temporais no Rio Grande do Sul

Mais de 400 cidades foram atingidas

Total: 107 mortos

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2024/10:45:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...