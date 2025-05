CBF nega que próximo uniforme da seleção brasileira será vermelho

Informação ganhou as redes sociais após publicação do site inglês Footy Headlines afirmando que a mudança ocorreria na Copa de 2026 | Reprodução

Informação ganhou as redes sociais após publicação de site inglês afirmar que a mudança ocorreria na Copa de 2026.

Apossibilidade de a seleção brasileira ter uma camisa vermelha como seu segundo uniforme na Copa do Mundo de 2026 dividiu opiniões e reacendeu o debate político sobre a simbologia do manto.

O debate ganhou forças não só pela tradição de usar o azul como segunda camisa, mas principalmente pela possibilidade de dividir os torcedores em associações políticas.

Nesta terça-feira (29), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou que a próxima camisa secundária da seleção será vermelha.

Por meio de nota, a CBF afirmou que os uniformes para a Copa do Mundo de 2026 só serão apresentados em junho do mesmo ano.

“Até o momento, nenhum uniforme foi aprovado pela CBF”, informou a entidade.

Os rumos sobre a escolha da cor surgiu após uma publicação do site inglês Footy Headlines, que afirmava que a seleção brasileira passaria por uma mudança. O assunto logo repercutiu nas redes sociais e gerou diversos debates.

Uma parte do público aprovou a possível novidade, enquanto outra parte defendeu que a tradição das cores verde, amarelo e azul deve ser mantida.

Em 2023, os jogadores vestiram um fardamento preto, que foi utilizado como parte dos esforços da CBF no combate ao racismo, sobretudo em apoio ao jogador Vinicius Jr., frequentemente alvo de ofensas racistas.

Entretanto, a entidade esclareceu ainda que qualquer mudança nas cores tradicionais precisa respeitar o estatuto da CBF e só pode ocorrer com autorização especial, como aconteceu no jogo contra o racismo.

O estatuto da CBF determina, no artigo 13, inciso III que “os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso II deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria.”

