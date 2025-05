Simone surge com decote ousado e impressiona seguidores

Simone Mendes surpreende com novo estilo e gera repercussão nas redes sociais | Divulgação

Confira a transformação de estilo de Simone Mendes e a repercussão nas redes sociais, com comentários sobre a relação entre autoimagem e fama.

Nos últimos tempos, a moda e o estilo das celebridades têm chamado a atenção do público, especialmente quando se trata de mudanças drásticas na forma de se vestir. Famosos como Sabrina Sato e Manu Batidão, por exemplo, investiram em um personal stylist, sempre com o outfit do momento, e suas aparições públicas nunca mais foram as mesmas.

Outra famosa que também passou por essa transformação foi a cantora Simone Mendes, que antes não abria mão de looks mais discretos, surpreendeu a todos ao aparecer deslumbrante com um decote ousado durante o especial de 60 anos da TV Globo. Essa nova fase de Simone não apenas destaca sua evolução pessoal, mas também levanta questões sobre a relação entre autoimagem e a percepção do público.

A repercussão foi imediata e, para apimentar ainda mais a discussão, um vídeo antigo de sua irmã, Simaria Mendes, começou a circular nas redes sociais. Nele, Simaria faz uma declaração polêmica que ressoa com o atual momento de Simone. A dona do hit “Erro Gostoso” menciona que, ao alcançar o corpo desejado, a irmã certamente teria vontade de se exibir. “Se ela tivesse com o corpo do jeito que ela quer que ele esteja, e que já está ficando, depois vocês me dizem se ela não vai postar foto”, diz Simaria, enquanto Simone, com um sorriso, responde: “Mulher, eu sou crente.”

Essa conversa descontraída e cheia de sinceridade, que ocorreu no programa “The Noite”, do SBT, resgatou a essência de uma época em que as irmãs ainda formavam uma dupla. E com a atual transformação de Simone, as palavras de Simaria ganharam nova vida. “Guarda esse dia aqui na cabecinha de vocês e salva esse vídeo. Porque, na hora que saírem as fotos, vocês vão dizer: ‘Simone, mas você não disse que não iria mostrar?’. Quando o corpo tá bom, a gente quer mostrar”, acrescentou Simaria, prevendo a mudança que agora está acontecendo.

Nas redes sociais, o vídeo resgatado gerou uma onda de comentários diversos. Enquanto alguns internautas se divertiram com a sinceridade de Simaria, outros refletiram sobre a evolução do estilo de Simone. “Não mostra nem a metade do que a outra mostrava”, comentou uma internauta, fazendo referência ao contraste de estilos entre as irmãs. Outro usuário fez questão de destacar: “Simaria sendo inocentada com o tempo”, evidenciando como opiniões podem mudar com o passar dos anos. “Por isso gosto da Simaria, fala as coisas na cara”, escreveu um terceiro, ressaltando a autenticidade da artista.

