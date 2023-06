CCJ aprova nome de Cristiano Zanin para integrar o Supremo Tribunal Federal

Zanin pode ser indicado ainda nesta quinta-feira (01) e poderá ser ministro até 2050 (Crédito: Rafael Arbex/AE)

Indicação ainda precisa ser aprovada por, no mínimo, 41 senadores no plenário principal da Casa

O nome do advogado Cristiano Zanin foi aprovado em uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), com 21 votos favoráveis, cinco contrários e nenhuma abstenção. Agora o nome terá de ser confirmado pelo Plenário. Zanin é indicado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A sabatina durou quase 8 horas. Indicação ainda precisa ser aprovada por, no mínimo, 41 senadores no plenário principal da Casa, correspondendo à maioria absoluta dos parlamentares.

Caso seja aprovado pelo plenário, Zanin, que possui 47 anos, poderá atuar no STF por um período de 28 anos, considerando as atuais regras de aposentadoria vigentes no tribunal, que é aos 75 anos.

O senador Davi Alcolumbre afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dará prioridade à votação do nome de Zanin, colocando-a como primeiro item da pauta.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2023/15:54:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...