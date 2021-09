Homem enfurecido sequestra e ameaça matar esposa enforcada em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a vítima, o marido chegou em casa na noite anterior e a amarrou. O suspeito chegou a amarrar uma corda no meio da sala para enforcá-la. O homem ainda ameaçou a vítima dizendo que iria matar ela e o filho quando deixasse a prisão.

Por volta das 11h50, os policiais foram informados de que um homem havia tentado matar a esposa, em uma residência, no bairro Jardim Mayra. De imediato, a equipe da PM foi até o endereço apontado. No local, o homem foi abordado e preso.

