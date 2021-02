Hospital Regional de Sinop (MT) está com 100% dos leitos exclusivos para Covid-19 ocupados

Hospital Regional de Sinop está com todos os leitos ocupados — Foto: Jean Alencar/Secom-MT

Mais de 11.600 pessoas se infectaram, no município, e 147 morreram.

O Hospital Regional de Sinop, na região norte do estado, está com todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com Covid-19 ocupados. Ao todo, são 29 vagas de UTI.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), atualmente, 298 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Em janeiro, 24 morreram de Covid-19 em Sinop. Esse número é maior do que a soma de todos os óbitos registrados nos últimos três meses de 2020.

Até o final do mês de outubro 128 pessoas tinham morrido e, em novembro, esse número subiu para 135 . Já em dezembro ocorreram mais 12 óbitos e o ano terminou com um total de 147 mortes. Ou seja, houve mais mortes no primeiro mês de 2021 do que nos três últimos meses do ano passado.

Segundo a Coordenadoria de Imunização de Sinop, até a manhã desta segunda-feira, quase 1.800 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no município. São 1.713 trabalhadores que atuam nas instituições de saúde pública e privada e também idosos que estão em abrigos.

Por Lo-Hanna Nunes, TV Centro América

