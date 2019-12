Ceará fica no empate com o Athletico-PR e pode voltar ao Z4 do Brasileiro

Neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Athletico-PR ficaram no 1 a 1, em duelo brigado na Arena Castelão. A partida caminhava para a vitória do time alvinegro, mas o Furacão achou o gol de empate no último lance do jogo

O resultado frustra o torcedor do Vozão, que comemorava a vitória até os minutos finais. Com isso, os comandados de Argel Fucks, que fez sua estreia neste sábado, ficam com 38 pontos e podem voltar ao Z4 caso o Cruzeiro vença o Vasco na segunda-feira.

Por outro lado, o Furacão chega aos 60 pontos e sobe de maneira provisória para a quarta colocação. A equipe ainda fica de olho no duelo entre Grêmio e São Paulo, que acontece neste domingo em Porto Alegre.

O Athletico-PR volta a campo já na próxima quarta-feira, às 19h, quando abre a 37ª rodada contra o Santos na Arena da Baixada. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Ceará recebe o Corinthians, novamente na Arena Castelão.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, mas com muito mais luta no meio-campo do que boas oportunidades para os dois lados. Com um time alternativo, Athletico-PR sentia um pouco da falta de entrosamento, enquanto o Ceará mostrava mudanças com o novo treinador Argel Fucks.

A melhor oportunidade surgiu logo aos 15 minutos. Léo Cittadini carregou a bola pelo meio, mandou a bomba, e a bola passou perto da trave de Diogo Silva. Depois do lance, entretanto, o meia do Athletico-PR sentiu a coxa e teve que ser substituído.

Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais brigado, e o clima esquentou entre os atletas. Com dividias mais ríspidas, os cartões foram distribuídos pelo árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Em um desentendimento com William Oliveira, Vitinho recebeu o seu segundo amarelo e foi expulso.

Com vantagem numérica e precisando do resultado para lutar contra o rebaixamento, o Ceará passou a ter mais posse de bola, mas não criou boas chances. Ainda assim, o Vozão achou o gol aos 44, quando Mateus Gonçalves completou o cruzamento de Valdo e mandou para as redes.

Tudo caminhava para a vitória do Ceará, com o Castelão em festa. Até que no último minuto da partida, Camacho cobrou escanteio na área e Madson desviou de cabeça para decretar o empate.

Por>Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

30/11/2019 20:08

