Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-163 em Santarém

Fonte>DOL /Manoel Cardoso 30.11.19 10h42 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por conta do problema, uma longa fila de carros se formou nos dois sentidos da BR-163. Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma viatura da Polícia Militar estiveram no local.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado para dentro da sarjeta. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Segundo testemunhas, o motociclista identificado por José Chagas estava no acostamento e quando tentou atravessar a rodovia foi atingido por um táxi que trafegava no sentido centro da cidade.

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um táxi resultou em uma vítima fatal, na rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), no bairro da Matinha, em Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu neste sábado (30), por volta das 8h.

