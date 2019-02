Celpa lança site para esclarecer os clientes sobre a conta de energia

A Celpa colocou no ar um novo site, desenvolvido exclusivamente para os clientes esclarecerem dúvidas sobre a conta de energia. O portal “Entenda sua conta”, como foi batizado, funciona no endereço entendasuaconta.celpa.com.br e tem conteúdo leve, com linguagem acessível, para dar respostas às questões que existem sobre o que é cobrado na fatura de energia. A plataforma ainda oferece espaços de orientação sobre economia de energia, facilidades para pagamento, entre outros.

O site conta com uma atendente virtual em animação 3D, que guia os clientes pelos tópicos, como é o caso da área onde são descritos com riqueza de detalhes todos os campos da fatura de energia. Lá será possível conhecer onde ficam localizadas informações importantes, como a composição de consumo, histórico de consumo, dados da conta contrato e muito mais.

Outra área importante do portal é onde o cliente indica quanto quer pagar na conta de energia. A partir disso, a concessionária dá orientações para que a quantia seja atingida de acordo com um consumo eficiente. Informações sobre as bandeiras tarifárias, iluminação pública, direitos e deveres e tarifa social também estão no site.

(Diário do Pará)

