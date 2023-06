Cenas fortes: Homem embriagado toma choque em poste e cai na rua

Créditos: Reprodução/Youtube/Canal UOL) – Um homem embriagado causou desespero na cidade de Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo, após tomar um choque em fios de alta tensão em um poste no bairro de São Gabriel no último sábado (3).

Nas imagens, o homem aparece se equilibrando em um poste na rede elétrica. Enquanto isso, pessoas que estão no chão gritam implorando para que ele desça imediatamente da zona de perigo.

Porém, após alguns segundos, ele encosta na alta tensão, pega fogo e cai no chão da rua. Ele caiu de um altura de cinco metros de altura.

Nesse momento, as imagens cessam. Segundo informa a polícia capixaba, o homem foi atendido, mas ainda não se sabe qual seu estado de saúde.

A empresa de distribuição elétrica que atua em Guarapari, EDP, enviou uma nota a imprensa explicando a importância de não tocar na rede elétrica.

“A EDP lamenta o ocorrido e ressalta que somente profissionais autorizados pela empresa podem intervir na rede elétrica. A empresa reitera que realizar intervenções irregulares na rede elétrica gera risco gravíssimo de acidentes a quem pratica e a terceiros, outras ameaças à população tais como incêndios, curtos-circuitos e interrupção no fornecimento de energia”, afirmou.

Veja as imagens:

Homem sobe em poste, toma choque e cai no meio da rua em Guarapari pic.twitter.com/4Qdui5IeOQ — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) June 5, 2023

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/18:31:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...