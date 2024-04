Cenas fortes: homem grava própria morte após tentar apartar briga, VÍDEO

(Foto: Reprodução/ Brasil Urgente)- Homem saía de uma balada com a mulher e um casal de amigos em Embu das Artes; ele foi atingido por um desconhecido após tentar separar briga.

São Paulo – Um homem de 37 anos, identificado como Waldir Júnior, morreu após ser baleado ao tentar apartar uma briga na frente de uma casa noturna em Embu das Artes, Região Metropolitana de São Paulo. A vítima tentava registrar o momento em que um homem dispara em sua direção mas acabou gravando a própria morte (vídeo abaixo).

A vítima tinha acabado de sair de uma casa noturna junto da esposa e de um casal de amigos, segundo apuração da TV Record. Do lado de fora do estabelecimento, notou uma briga e tentou apartá-la.

Ele acabou entrando em conflito com um dos homens que participava da briga, mas voltou para seu veículo com o intuito de gravar a discussão. O suspeito então percebeu a gravação, disparou contra o carro e acertou a vítima.

Em vídeo, Waldir diz repetidamente que levou um tiro e logo em seguida parece perder os sentidos. A esposa e o casal de amigos presentes no veículo tentam ajudar mas o homem morre no local.

Nas imagens, é possível perceber o desespero da mulher e ouvir um dos amigos dizendo que o tiro acertou o peito da vítima.

Ainda de acordo com a reportagem da emissora, Waldir Júnior, conhecido como Juninho, era casado e tinha cinco filhos. A vítima foi enterrada na tarde de segunda-feira (8/4), em Taboão da Serra, na região metropolitana da capital.

O delegado responsável pelo caso, Pedro Buk, em entrevista ao veículo, afirmou que as imagens estão sendo investigadas e que as autoridades buscam os envolvidos no crime.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso está sob responsabilidade da Delegacia Central de Embu das Artes e que as autoridades vão ouvir as testemunhas para averiguar o ocorrido.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/08:08:56

