Com golaço de Pedro, Flamengo vence Palestino e é líder de seu grupo na Libertadores

Léo Ortiz em Flamengo x Palestino, no Maracanã (Foto: André Durão)

Léo Ortiz estreia e faz segundo gol do Rubro-Negro em jogada de escanteio.

Vitória e liderança

Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0 neste quarta-feira no Maracanã e assumiu a liderança do Grupo E da Libertadores. Num primeiro tempo dominante, Pedro fez um golaço aplicando um lençol no goleiro Rigamonti. Na segunda etapa, a equipe de Tite teve mais dificuldades, cedeu chances de empate ao time chileno, mas fechou o resultado com um gol iniciado em bola parada pelo zagueiro Léo Ortiz, estreante da noite.

Tabela

Com a vitória, o Flamengo chegou a 4 pontos e assumiu a ponta do Grupo E, ao menos, momentaneamente. Isso porque o Bolívar, que tem três pontos, ainda vai jogar nesta quinta-feira, contra o Millonarios, em La Paz. Dependendo do resultado, a equipe carioca pode ser ultrapassada. Confira a tabela.

Imbatível em casa

Flamengo ostenta sequência de 15 vitórias jogando em casa na Libertadores. Ao todo, são 27 jogos sem ser derrotado em suas dependências.

A última derrota foi por 1 a 0 para o Peñarol, em 3 de abril de 2019.

Domínio no primeiro tempo

Flamengo dominante na primeira etapa. Desde o início, a postura do time da casa era de se postar no campo de ataque, pressionar com a bola e não deixar o adversário jogar, quando perdia a posse. A equipe chilena também não apresentava resistência. Cebolinha e Ayrton Lucas tinham muita liberdade no lado esquerdo do ataque e, por ali, o Flamengo criou diversas chances de finalizar. Em uma delas saiu o primeiro gol. O lateral soltou uma bomba que desviou no marcador e sobrou para Pedro aplicar um lençol no goleiro e marcar de cabeça. Houve várias outras oportunidades. Pedro, Léo Ortiz e Cebolinha empilharam finalizações de risco, mas Rigamonti fez grandes defesas. A equipe chilena teve duas chances de contra-atacar. Em apenas uma levou perigo, quando Véjar entrou na área rubro-negra livre e chutou no meio, para defesa de Rossi.

Segunda etapa apertada

O Palestino voltou do intervalo com mudanças de peças e postura. O principal fator para o crescimento do time foi a entrada de Carrasco no lugar do apagado Benítez. O time chileno conseguiu diminuir a velocidade do jogo e passou a investir nas bolas paradas. Assim colocou o goleiro Rossi para trabalhar e por pouco não conseguiu o empate. Soza, Linares e Abrigo desperdiçaram chances claras. Tite precisou fazer mudanças na equipe para recuperar o poder de marcação e transição. Deu certo. No fim, Lorran entrou no lugar de Arrascaeta e cobrou o escanteio para o estreante Léo Ortiz fazer o segundo do Flamengo. O gol enterrou as chances do Palestino de reagir e garantiu a primeira vitória rubro-negra na Libertadores 2024.

Atuações do Flamengo

Ortiz estreia com gol e recebe melhor nota contra o Palestino.

Agenda

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO no Serra Dourada. É a estreia dos rubro-negros no Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso pela Libertadores será diante do Bolívar, no dia 24 de abril, às 21h30 (de Brasília), em La Paz.

Fonte: ge

