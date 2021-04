Centro de Perícias do Pará oferta 21 vagas com salário de mais de R$ 7 mil; confira

As oportunidades são para os níveis fundamentais, médio-técnico e superior(Foto:Ascom CPC Renato Chaves)

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) divulgou nesta sexta-feira (9) o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de servidores. Ao todo, são 21 vagas ofertadas para níveis fundamentais, médio-técnico e superior, aos cargos de auxiliar operacional, auxiliar operacional de remoção, auxiliar técnico de perícias em enfermagem, motorista, perito médico legista e perito médico legista psiquiatra.

As oportunidades são destinadas às Unidades Regionais do CPC nos municípios de Belém e Santarém, e para as cidades de Abaetetuba, Alenquer, Breves, Itaituba, Parauapebas e Tucuruí. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 7.760,16.

As inscrições devem ser feitas no site do CPCRC, onde os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição e imprimir para enviar junto aos demais documentos listados no edital do PSS à sede do órgão, em Belém, por meio dos Correios (Aviso de Recebimento ou Sedex), até a próxima segunda-feira (12). A comissão do PSS ressalta que não será aceita outra forma de envio dos documentos de inscrição, como a entrega pelo próprio candidato diretamente na sede do CPCRC.

Para o cargo de auxiliar operacional de remoção e motorista, é necessário ter o Ensino Fundamental ou Médio. Já para os de auxiliar técnico de perícia em enfermagem e informática, os candidatos precisarão apresentar o certificado de conclusão destes cursos técnicos.

Ao todo, o PSS será composto por quatro fases. A primeira será o envio da ficha de inscrição e entrega dos documentos exigidos dentro do cronograma estabelecido; a segunda será de caráter eliminatório, em que serão analisados os currículos e os documentos enviados pelo candidato; a terceira fase será destinada aos candidatos aos cargos de auxiliar técnico de perícias, perito médico legista e perito médico legista psiquiatra, que serão submetidos à entrevista; na quarta etapa, apenas os candidatos ao cargo de auxiliar operacional remoção irão passar por avaliação prática, de caráter eliminatório. Os candidatos que não cumprirem todas as recomendações do edital terão suas inscrições indeferidas e serão automaticamente eliminados.

Além da ficha de inscrição, o candidato deve enviar pelos Correios os seguintes documentos: currículo; cópia do CPF; cópia da carteira de identidade; cópia da certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável; cópia do título eleitoral e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral; cópia da carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo masculino; cópia de documento que comprove número do PIS ou PASEP; uma foto 3×4; cópia do comprovante de residência atualizado (luz, água ou telefone, que pode estar em nome do próprio candidato, do pai, da mãe ou do [a] cônjuge. Em caso de residência alugada, o candidato deve apresentar um comprovante de residência com uma declaração autenticada ou a cópia autenticada do contrato de locação.

Os documentos acima citados deverão ser postados em envelope devidamente identificado e lacrado, obrigatoriamente, por meio do serviço de Aviso de Recebimento (AR), ao endereço abaixo:

Destinatário

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

Rodovia dos Trabalhadores, s/n, Benguí, Belém/PA. CEP: 66640-000

A/C Setor de Recursos Humanos

Conteúdo: documentos relativos ao PSS nº 001/2019

OBS: Este envelope somente deverá ser aberto na presença da comissão designada pela portaria nº 090/2017 – GAB/CPCRC

Remetente

Nome completo

Endereço completo.

Fonte:Redação Integrada

09.04.21 10h47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...