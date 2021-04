Equipe vai cortar energia na casa de homem internado com covid-19 e é impedida por mulher

Ela pediu que o técnico não cortasse a energia e pediu que outra pessoa pegasse a conta e providenciasse o pagamento. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

A sobrinha do proprietário de um imóvel impediu que uma equipe da concessionária de energia cortasse o abastecimento da residência do homem, que estava internado com covid-19. Érica Daniele colocou-se entre o marcador de consumo e o técnico da empresa, em Fortaleza (CE).

A empresária argumentou que o tio não pôde pagar a conta de luz por estar internado com a doença. Ela pediu que o técnico não cortasse a energia e pediu que outra pessoa pegasse a conta e providenciasse o pagamento. O registro da situação, que aconteceu na terça-feira (6), viralizou nas redes sociais.

“Ele sempre pagou as contas direitinho. É muito honesto. Infelizmente, testou positivo e precisou ser internado. Meu tio intubado e o povo querendo cortar a energia. Claro, que não permitiria”, relatou a mulher.

O tio da empresária tem 56 anos e começou a apresentar os sintomas do novo coronavírus no começo do mês. Ele precisou ser intubado em uma unidade de saúde da cidade. “Ele foi piorando e teve que ir ao hospital. Chegou com a saturação muito baixa. Já está intubado há três dias”, explicou Érica.

Por meio de nota, a Enel Distribuição Ceará esclareceu que o pedido do corte foi emitido porque a fatura referente ao mês de fevereiro de 2021 estava vencida. De acordo com a companhia, o procedimento é padrão, mas que o corte não foi realizado.

A Enel Distribuição Ceará esclarece que o caso aconteceu em Fortaleza, na última terça – feira (6). O pedido do corte foi emitido devido ao vencimento da fatura do cliente referente ao mês de fevereiro de 2021.

A companhia esclarece também que a cliente realizou o pagamento e corte não foi realizado. A distribuidora esclarece que está cumprindo todas as medidas temporárias determinadas pelo órgão regulador e não está suspendendo o fornecimento de energia elétrica dos clientes cadastrados na subclasse residencial baixa renda.

A empresa informa ainda que a cliente em questão não está cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica.

