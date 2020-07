Cerca de 10 mil de Tartarugas-da-amazônia são soltas no lago Curumum, em Alenquer — Foto: Ascom Alenquer/Divulgação

A ação contou com o apoio dos moradores tanto de Alenquer quanto de Curuá, por meio de projeto de proteção dessa espécie.

Cerca de 10 mil filhotes de Tartarugas-da-Amazônia foram soltos na manhã desta quinta-feira (23) no lago Curumum, na comunidade de São José, em Alenquer, no oeste do Pará.

A ação contou com o apoio dos moradores tanto de Alenquer quanto de Curuá por meio de projeto de proteção da espécie, para que assim, as gerações futuras possam testemunhar os esforços de prevenção realizados atualmente.

O trabalho também teve apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Alenquer e Secretaria de Meio Ambiente que realizam a preservação através desse projeto.

Tartaruga-da-Amazônia

Todos os anos, milhares de Tartarugas-da-Amazônia estão prontas para nascer. Elas precisam romper os ovos, depositados em covas na beira dos rios. Dentro do ninho de areia, ocorre o momento da eclosão. A espécie chega a pesar 70 kg e alcançar 90 cm.Possuem casco preto acinzentado no dorso e amarelo com manchas escuras na parte ventral.

A carne e os ovos são apreciados e usados em vários pratos da culinária amazônica. Por este motivo, a espécie é alvo constante da captura ilegal. Quando denunciados e encontrados, os responsáveis são multados com valores que variam de R$ 700 a R$ 100 mil por infração ambiental, com acréscimo de R$ 500 por quilo de produto apreendido.

Por G1 Santarém — Pará

