Cerca de 50 aranhas são encontradas em bagagem de brinquedos

Segundo o Ibama, as aranhas estavam escondidas em meio a brinquedos, roupas infantis, materiais escolares e itens alimentares | Reprodução

As aranhas caranguejeiras foram apreendidas em bagagem de brinquedos em SP. Bagagem da Bélgica com 50 aranhas caranguejeiras foi apreendida no Centro de Triagem dos Correios. Brasileiro foi multado em R$ 12 mil

Theraphosidae é uma família de aranhas, que inclui as espécies conhecidas pelos nomes comuns de tarântulas ou caranguejeiras, que se caracterizam por terem pernas longas com duas garras na ponta, e corpo revestido de Cerdas Urticantes.

As tarântulas são animais solitários e noctívagos. Alimentam-se de pequenos animais, que nas espécies maiores podem incluir pequenos pássaros, roedores ou anfíbios. Todas as espécies de tarântulas apresentam canibalismo.

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 50 aranhas da família Theraphosidae, conhecida popularmente como caranguejeiras, em uma bagagem com brinquedos que chegou da Bélgica.

A apreensão de combate ao tráfico de animais silvestres, realizada na semana passada, foi feita no Centro de Triagem Internacional dos Correios (Ceint), em São Paulo.

Segundo o Ibama, as aranhas estavam escondidas em meio a brinquedos, roupas infantis, materiais escolares e itens alimentares de um brasileiro que voltava do país europeu. Ele foi multado em R$ 12 mil por não ter licença ambiental para a importação dos espécimes.

As aranhas foram encaminhadas ao Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, onde serão analisadas e, possivelmente, incluídas em projetos de pesquisa científica.

Anfíbios e barbatanas de tubarão

De acordo com o Ibama, entre os principais animais traficados ilegalmente estão invertebrados, ovos de aves e répteis, pequenos anfíbios e peixes. Produtos e subprodutos da fauna, como barbatanas de tubarão e bexigas natatórias de peixes, também são de grande interesse dos traficantes.

De janeiro até agora foram apreendidos, apenas em São Paulo, mais de 8 mil espécimes da fauna silvestre e exótica, além de 40 quilos de bexigas natatórias de peixes e 120 quilos de barbatanas de tubarão.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/13:33:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...