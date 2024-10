Prefeito de Ananindeua aumenta em quase o dobro o próprio salário

Foto: Reprodução | Prefeito Daniel Santos aumentou o próprio salário em 8 mil reais, quase o dobro de sua atual remuneração. Enquanto isso, o município enfrenta uma grave crise do lixo.

Apartir do próximo ano, os cargos de prefeito e vice de Ananindeua terão aumento em suas remunerações. Os valores foram aprovados a poucos dias da eleição, no dia 3 de outubro, segundo o Diário Oficial de Ananindeua, começando a valer a partir da gestão e mandato seguintes. Confira aqui.

O salário de prefeito teve um aumento passando de R$ 12 mil para R$ 20 mil. Um aumento de quase o dobro do valor atual. Já o cargo de vice-prefeito saiu de R$ 10 mil para R$ 17 mil.O aumento salarial de Daniel Santos acontece em meio a uma grave crise do lixo que o município de Ananindeua enfrenta. Segundo o portal municipal da Transparência, a Prefeitura só pagou integralmente os serviços de janeiro e fevereiro das duas empresas responsáveis pelo serviço no município, com uma dívida que já ultrapassa R$ 29,4 milhões, só neste ano.

Como ter acesso aos dados

Qualquer cidadão pode ter acesso aos gastos com funcionários públicos pelas prefeituras, além de consultar a receita e as despesas totais, gastos com fornecedores, valores voltados à execução de projetos, programas e ações governamentais. Basta acessar os valores no Portal da Transparência de cada município.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/13:33:49

