“Chefão do tráfico” é preso em Santarém

Breno Ferreira Paixão sendo conduzido à delegacia de polícia de Santarém | Foto:Créditos: Tv Impacto

O suspeito é o dono de mais de uma tonelada e meia de drogas apreendidas no inicio do ano no Pará

Equipes da Polícia Civil deram um fim na carreira criminosa de um homem suspeito de trafico de drogas na tarde desta terça-feira (29). Segundo as autoridades, o suspeito é o dono de mais de uma tonelada e meia de drogas apreendidas no inicio do ano, em Santarém, oeste do Pará.

Breno Ferreira Paixão foi preso por policiais da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil no momento em que chegava na casa de um parente, que fica localizado no Residencial Salvação. Ele já foi conduzido para o Centro de Recuperação Agrícola ‘Silvio Hall de Moura’, em Cucurunã.

De acordo com a policia, as investigações iniciaram na tentativa de identificar o dono de quase 400 quilos de entorpecente apreendidas no bairro Salé, em fevereiro. A partir daí, o Núcleo de Apoio à Investigação de Santarém (NAI) começou a monitorar possíveis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Até as investigações chegarem em Bruno Paixão, que é comerciante, mas segundo as informações levantadas pela polícia, a profissão seria só fachada para a sua principal atividade: o tráfico.

Bruno foi preso em cumprimento a mandado judicial. O delegado Erik Petterson que está à frente das investigações informou que outras pessoas também estão sendo investigadas.

