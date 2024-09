Ex-prefeita de Parauapebas, Bel Mesquita, morre após batalha contra o câncer

Foto: Reprodução | Na última semana, ela foi internada no Hospital Porto Dias, em Belém, apresentando um quadro clínico grave, do qual não se recuperou.

Faleceu nesta quinta-feira (19), Ana Isabel Mesquita de Oliveira, mais conhecida como Bel Mesquita, ex-prefeita de Parauapebas, no sudeste do Pará, e ex-deputada federal, após uma longa batalha contra o câncer no pâncreas. Diagnosticada no final de 2023, Bel passou por uma cirurgia no mesmo ano, mas o tratamento não obteve o sucesso esperado. Na última semana, ela foi internada no Hospital Porto Dias, em Belém, apresentando um quadro clínico grave, do qual não se recuperou.

Nascida em Jundiaí, São Paulo, Bel Mesquita chegou a Parauapebas no início dos anos 1980, quando o município ainda estava em processo de desenvolvimento. Seu engajamento com a comunidade e liderança política a levaram a ser eleita prefeita por dois mandatos consecutivos, de 1997 a 2004, sendo a primeira e única mulher a ocupar o cargo no município.

Em 2006, foi eleita deputada federal, destacando-se em comissões importantes no Congresso Nacional, como as de Educação e Cultura e de Seguridade Social e Família. Além disso, atuou como Procuradora-Adjunta da Procuradoria Especial da Mulher em 2009 e foi Secretária Nacional de Políticas de Turismo em 2011.

A trajetória de Bel Mesquita foi marcada por seu compromisso com o desenvolvimento de Parauapebas e o fortalecimento de políticas públicas em prol da população. Sua morte representa uma grande perda para a história política local e do estado do Pará, sendo lembrada como uma figura carismática e querida por diversas classes sociais e correntes partidárias. O velório e os detalhes sobre o sepultamento ainda não foram divulgados.

