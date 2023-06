Chefe da Comissão Europeia anuncia R$ 20 milhões para Amazônia

Em visita ao Brasil, Ursula von der Leyen também promete aumentar investimento na América Latina para R$ 10 bilhões

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta 2ª feira (12.jun.2023) um aporte de € 20 milhões para o Fundo Amazônia. Depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela também prometeu aumentar o investimento na América Latina para € 10 bilhões, mas não disse em quanto tempo isso deve acontecer.

“É um grande prazer anunciar que vamos aumentar o investimento na região [da América Latina] por meio do Global Gateway. A União Europeia vai investir 10 bilhões de euros na América Latina e no Caribe. E este é só o começo, já que o valor será complementado por investimento privado e pelas contribuições dos Estados-membros”, declarou.

Lula e Leyen conversaram sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, que tem sido criticado pelo lado brasileiro, e sobre mudanças climáticas.

“Conversamos sobre a Floresta Amazônica, que é uma maravilha da natureza, o pulmão verde do nosso planeta e grande aliada contra as mudanças climáticas. Então, queremos contribuir com 20 milhões de euros pra o Fundo Amazônico, no qual os Estados membros também deverão contribuir”, disse.

Fonte: PODER360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/15:24:58

