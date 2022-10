Agroglifo aparece em plantação de trigo em SC: ‘Negócios misteriosos’, diz proprietário

Imagem foi vista nesta terça-feira e surpreendeu dono de propriedade rural em SC. — Foto: Tiago Kosinski/Divulgação

Marca foi notada pelo morador na manhã desta terça-feira (4). Segundo ufólogo, trata-se de um agroglifo.

Uma figura misteriosa apareceu em uma plantação de trigo em Ipuaçu, no Oeste catarinense. A imagem foi encontrada na manhã desta terça-feira (4). O dono da propriedade, Sérgio Girotto, 62 anos, estava tomando café quando recebeu mensagens avisando sobre o desenho visto na plantação.

Segundo o proprietário, esta não é a primeira vez que uma imagem enigmática aparece na plantação. O agricultor lembra que o mistério já rondou a propriedade há 7 anos, com uma imagem feita a cerca de 200 metros de onde o desenho atual foi registrado.

“Hoje, nos deparamos pela segunda vez na nossa propriedade. A gente estava tomando café e vimos esses negócios misteriosos que a gente não sabe explicar de onde vêm”, afirmou.

As imagens circulam nas redes sociais, e a existência da figura foi confirmada pelo dono da propriedade.

Segundo o servidor da Epagri/Ciram Sydney Kavalco não há certeza de como a figura foi desenhada. No entanto, objetos simples podem amassar com facilidade as plantas.

“Existem sim equipamentos que podem amassar o trigo dessa forma. A grande questão é porque não deixa rastro, como é que entra na lavoura”, disse. “Um equipamento bem simples, um toco que você passe rolando sobre o trigo vai amassar dessa maneira deixando o rastro percorrido. Lógico, a posição e as dimensões e serem linhas extremamente retas, e formas geométricas ali dentro deixam a dúvida no ar”, disse.

Além de Ipuaçu, em Bom Jesus, na mesma região, agroglifos também apareceram em uma plantação de milho, em 2017. Eles foram notados por moradores da cidade e tinham cerca de vinte metros de diâmetro.

