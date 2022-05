Chega ao fim prisão domiciliar de Reginaldo Campos que é convocado pela PM a retornar ao trabalho

Vereador Reginaldo Campos deve se apresentar no Quartel do Comando Geral da PMPA até 14 de junho de 2022 — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Reginaldo Campos foi autorizado pela Justiça a comparecer no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar para apresentar exames médicos.

Com o fim da prisão domiciliar em razão do cumprimento das penas em regime fechado e domiciliar, o ex-vereador Reginaldo Campos, preso no âmbito da Operação Perfuga, em Santarém, oeste do Pará, deve se apresentar no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, a fim de atender convocação de retorno ao trabalho na PM. (As informações são do Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

Reginaldo Campos foi autorizado pela Justiça a se deslocar à capital do Estado, no período de 30 de maio a 14 de junho próximo, para comparecer no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no município de Icoaraci, região metropolitana de Belém, onde deverá apresentar exames médicos, em atendimento à convocação da PM.

O pedido para o deslocamento de Reginaldo Campos a Belém foi feito pela Defensoria Pública do Estado e analisado pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal de Santarém, Rômulo Nogueira de Brito.

Em decisão proferida nesta segunda-feira (23), que autorizou a viagem de Reginaldo Campos, o juiz também declarou cumpridos pelo ex-vereador dois itens da cláusula 6ª do acordo de Colaboração Premiada firmado pelo réu com o Ministério Público em 2018, devendo o restante de pena (2 anos) ser cumprido em regime aberto.

O acordo de Colaboração Premiada previa o cumprimento da pena de prisão de 2 anos e meio em regime fechado, 2 anos em domiciliar e mais 2 anos em regime aberto.

A prisão domiciliar teve seu termo final em 7 de fevereiro deste ano, o que levou a defesa a solicitar à Justiça a revogação da prisão em 28 de março. A colaboração também previa a devolução de valores (pouco mais de R$ 1 milhão) aos cofres públicos, o que foi feito por Reginaldo com a entrega de imóveis que foram levados a leilão pela Justiça.

“Atento ao que dos autos constam, averiguo que os referidos períodos, quais sejam, dois anos e seis meses em regime fechado e dois anos em prisão domiciliar, tiveram seus termos finais em 07.02.2022, razão pela qual não observo qualquer óbice ao pleito requerido”, observou o juiz.

A Operação Perfuga desarticulou esquema de corrupção na Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará, ocorrido na gestão de Reginaldo Campos nos anos 2015 e 2016.

Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...