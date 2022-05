“Operação Rio” prende suspeitos de triplo homicídio em Castelo de Sonhos

(Foto: Divulgação Policia)- Na operação foram presos Laudro Pierre Carvalho da Rocha, conhecido como “Pierri”, Maria Valda da Silva, conhecida como “Val”, Emilly Luane de Sousa Belasque, conhecida como “Tókio” e Maikon Douglas Costa Silva, conhecido como “Lacoste”.

Foi durante a “Operação Rio” que a Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar cumpriram 04 mandados de prisão temporária, no Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira, no Pará. A ação iniciou no último sábado (21) e encerrou nesta terça-feira (24).

A operação contou com o apoio da Delegacia de Policia Judiciária Municipal de Guarantã do Norte/MT.

Laudro Pierre Carvalho da Rocha, conhecido como “Pierri”, Maria Valda da Silva, conhecida como “Val”, Emilly Luane de Sousa Belasque, conhecida como “Tókio” e Maikon Douglas Costa Silva, conhecido como “Lacoste” foram presos.

Luane de Sousa foi a última a ser presa na operação. Eles são suspeitos de asssassinar Marli Brito Costa, Bruna Pereira Marques e Jackson Moraes Ribeiro, que foram executados às margens do Rio Curuá, no dia 04 de janeiro de 2022, em Castelo de Sonhos.

Segundo informações da Polícia, as investigações apontaram que Maria Valda e Emilly Luane teriam sido as mandantes do triplo homicídio. Pierri e ‘Lacoste’ foram os executores. A motivação do crime seria porque as vítimas teriam furtado drogas de Maria. Os corpos de Marli e Jackson foram encontrados horas depois, no mesmo dia do assassinato, porém, o corpo de Bruna só foi localizado três dias depois, pois foi arrastado pela correnteza. (A informação é do Portal confirma Noticia)

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil do distrito onde se encontram à disposição da justiça.

