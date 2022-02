Chega em 106 número de mortes causadas por tragédia em Petrópolis; ao menos 134 estão desaparecidos

Petrópolis registra 106 mortos e mais de 134 desaparecidos após temporal (Foto: Reprodução/CNN)

Chegou em 106 o número de mortes causadas pela tragédia envolvendo as fortes chuvas que caíram em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O dado foi divulgado pela Defesa Civil do estado às 13h desta quinta-feira (17). (A informação e do Metrol)

Nos registros oficiais, constam como desaparecidos 134 indivíduos. Cerca de 500 bombeiros estão trabalhando na busca por estas pessoas nas áreas em que houve deslizamentos e desabamentos. Até o momento, 24 pessoas foram resgatadas com vida.

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/13:59:33

