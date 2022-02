Clima Tenso – Agentes das Forças Armadas jogam bombas para dispersar manifestantes em Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em áudios que circulam em grupos de Whatsapp, os garimpeiros pedem que empresários e demais mineradores que se reúnam em Itaituba-PA (cidade polo) nesta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, o Governador Helder Barbalho visita à cidade, um ato de protesto foi convocado para chamear atenção das autoridades contra as ações de repreensão aos garimpeiros. “é bom os comerciantes fecharem suas portas e irem, ate o posto Equatorial (local da concentração), vamos chamar atenção das autoridades (Governador Helder) para encontrarem uma solução”. Aos comerciantes que não querem fechar as portas depois os garimpeiros saberão onde vão comprar, diz o áudio.

Nesta quinta-feria (17), moradores se concentravam próximo a um helicóptero de operação dos oficiais. Os manifestantes alegam quererem conversar com a coordenação, eles recusaram o dialogo, os Agentes da Força Nacional de Segurança Pública presentes foram acionados e dispersaram os manifestantes com bombas de gás lacrimogênio de helicóptero.

O trabalho conta com apoio de helicópteros, homens das Forças Armadas, da polícia Federal e fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

Uma operação do IBAMA, que teve início nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, destruiu maquinas de extração de ouro ilegal em garimpos na região do rio, tapajós na cidade de Jacareacanga.

You May Also Like