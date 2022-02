Em estado grave, cantora Paulinha Abelha entra em coma; saiba detalhes

(Foto:Reprodução | Redes Sociais) – De acordo com os médicos, o quadro da cantora evoluiu com piora clínica.

Nesta sexta-feira (16), a equipe médica de Paulinha Abelha, liberou um novo boletim médico sobre o estado de saúde da vocalista da Banda Calcinha Preta, de 43 anos. De acordo com os profissionais, o quadro evoluiu com piora clínica e, nesse momento, a cantora encontrasse em coma, com estado de saúde considerado gravíssimo.

Com insuficiência renal, Paulinha está internada em um hospital particular do município de Aracaju desde a última sexta-feira (11), onde vem sendo acompanhada por equipe médica especializada. (A informação é da BNews)

Nas redes sociais, o perfil oficial da banda atualizou o estado de saúde da artista e reforçou o pedido de orações, para que ela venha a se recuperar o mais breve possível.

Confira o comunicado:

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/15:15:17

