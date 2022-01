Cheia em Marabá atinge 4 mil famílias; carneiros e outros animais são resgatados de barco na região

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais alimentos são distribuídos no Centro Regional do Governo do Estado em Marabá e continua o cadastro de famílias para recebimento de auxílio de um salário mínimo. O cadastro é feito pela Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários.

De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais do município, mias de 150 famílias foram atingidas na região, além de animais estarem ilhados. Eles também tentam fugir da enchente. Os que não conseguem, são encontrados mortos às margens dos lagos.

As chuvas intensas na região sudeste do Pará já impactam na agropecuária, além dos alagamentos em ruas e casas submersas. Animais de áreas rurais estão sendo resgatados. Em um dos resgates, 10 carneiros foram transportados de lancha.

