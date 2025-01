UNAMA realiza plantão psicológico com valor solidário em Belém

Foto: Reprodução | As consultas serão realizadas das 9h às 15h, com duração média de 50 minutos por sessão, seguindo a ordem de chegada. Será cobrado apenas um valor simbólico por pessoa

No dia 21 de janeiro, a Universidade da Amazônia (UNAMA ), realiza um Plantão Psicológico voltado à comunidade, no campus Gentil, em Belém. As consultas serão realizadas das 9h às 15h, com duração média de 50 minutos por sessão, seguindo a ordem de chegada. Será cobrado apenas um valor simbólico por pessoa.

A iniciativa tem o objetivo de tornar acessível e conscientizar a população sobre a importância do acompanhamento psicológico, ofertando profissionais qualificados a baixo custo. De acordo com Anna Gomes, Responsável Técnica da Clínica-Escola de Psicologia da UNAMA Gentil, as sessões oferecem apoio para o equilíbrio emocional e o bem-estar do paciente. “O acompanhamento psicológico é essencial para manter o equilíbrio na rotina diária.

Oferecer consultas a valores reduzidos permite acolher e tratar a comunidade de maneira mais acessível, gerando um impacto positivo para quem precisa de auxílio”, afirma.

Para se consultar, os interessados devem comparecer na Unama Gentil, no endereço Av. Gentil Bitencourt, nº745, bairro Nazaré, e apresentar um documento com foto. A clínica está localizada no bloco A, no térreo, próxima à lanchonete do campus.

