Adolescente com transtorno cognitivo engravida após ser estuprada em Santarém; suspeito é o padrasto

Jovem foi estuprada e suspeito é o padrasto — Foto: Fantástico

De acordo com familiares da vítima, de 17 anos, ela está grávida de 20 semanas e sente dores frequentemente. A polícia investiga o caso.

Uma adolescente de 17 anos engravidou após ser estuprada em Santarém, no oeste do Pará. À produção de jornalismo da TV Tapajós, familiares contaram que a vítima foi violentada pelo próprio padrasto. O caso está sendo investigado pela polícia. As informações são de Dominique Cavaleiro*, g1 Santarém e região — PA

Ainda de acordo com familiares, o caso de estupro só foi descoberto pela família no último dia 13 e foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca).

A vítima que completa 18 anos no dia 24 deste mês, tem transtorno cognitivo com déficit de aprendizado e alterações de comportamento, está grávida de 20 semanas. Familiares contaram que ela tem sentido dores frequentemente. Ao ser levada ao Hospital Municipal ela é medicada e liberada, mas ao chegar em casa as dores retornam.

A polícia solicitou exame sexológico forense para dar prosseguimento às investigações sobre o caso.

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2022/17:19:52

