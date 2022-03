Chuva forte em Santarém: Carros submersos na orla, residências alagadas e muros que vieram abaixo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na orla, carros que estavam estacionados ficaram debaixo d’água. Alguns foram arrastados pela força da enxurrada. Ainda na região, lojas tiveram suas dependências alagadas. (As informações são do Bena Santna).

You May Also Like