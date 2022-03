MISTÉRIO: Ciganos são brutalmente assassinados em Canaã dos Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os três ciganos atingidos foram levados para o Hospital Municipal. No entanto, Marcelo Silva e Diego Alves Castelo Branco não resistiram aos ferimentos e morreram. O adolescente, no entanto, sobreviveu e seu estado de saúde é estável.

A polícia confirmou que o grupo de ciganos estava em frente a uma residência no Novo Horizonte, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam várias vezes contra o grupo. Tudo indica que a arma do crime é uma pistola 380, por conta das cápsulas de bala. (As informações são de Kleysykennyson Carneiro).

