Ciclone arranca árvores, deixa feridos e 300 mil unidades consumidoras sem luz em SC

Queda de árvore atinge casa e carro em Chapecó, no Oeste — Foto: Defesa Civil de Chapecó/Divulgação

Segundo a Defesa Civil, a chuva vai dar uma trégua nesta quinta-feira, mas os ventos fortes continuam por causa da atuação do ciclone. Também haverá queda acentuada nas temperaturas.

A passagem do ciclone extratropical em Santa Catarina provocou estragos em várias cidades do Estado entre a noite de quarta-feira (12) e esta quinta (13).

Rajadas de vento chegaram a 146,9 km/h em Bom Jardim da Serra, na Serra. Em todo o estado, casas foram destelhadas, árvores arrancadas e moradores tiveram prejuízos. Duas pessoas ficaram feridas após serem pisoteadas.

Em nota, as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) informaram que mais de 300 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica por volta das 12h. Às 14h30, o número havia baixado para pouco mais de 200 mil.

Segundo a Defesa Civil, a chuva vai dar uma trégua nesta quinta-feira (13), mas os ventos fortes continuam por causa da atuação do ciclone. Também haverá queda acentuada nas temperaturas.

Entre terça-feira (11) e a tarde de quarta (12), a chuva que antecedeu o ciclone e o início dele já haviam causado estragos em cidades do Oeste, da Serra, do Vale do Itajaí e do Norte do Estado. Confira, abaixo, novas ocorrências por conta do tempo.

Oeste de SC

Em Chapecó, uma árvore caiu sobre um carro. O motorista não se feriu.

Além disso, outras árvores atingiram cabos de luz, ruas e casas entre o fim da noite de quarta e esta madrugada. A Defesa Civil também distribuiu lonas aos moradores que tiveram residências destelhadas.

Uma família foi orientada a deixar a casa por conta da possibilidade de estragos, segundo a Defesa Civil.

Na SC-453, em Ibicaré, por volta das 18h30 de quarta, vários galhos de árvore caíram em um trecho e deixaram a rodovia interditada nos dois sentidos. Depois de horas de trabalho, os bombeiros conseguiram desobstruir a via.

Em Xanxerê, houve postos foram atingidos pelo vendaval. Também houve destelhamento, e queda de árvores em rodovias do Estado.

Em Faxinal dos Guedes, uma placa metálica caiu sobre uma rua e atingiu a fiação elétrica.

O jogo da Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro também foi adiado em função de dificuldades da equipe em decolar do aeroporto de Chapecó por causa das condições climáticas. A equipe enfrentaria o Botafogo-SP na noite de sexta-feira (14) no interior paulista.

Outra equipe catarinense teve partida adiada pela Série B. O Avaí jogaria também na noite de sexta contra o CRB, em Maceió. A situação do aeroporto de Florianópolis, que ficou 24 horas sem atividades por causa de uma derrapagem, afetou a logística do clube.

Norte de SC

Às 21h50, na cidade de Porto União, após o vendaval registrado no município uma árvore de porte médio caiu e restringiu a passagem em via pública. Um muro pré-moldado foi atingido por galhos. O local foi desobstruído após atendimento do Corpo de Bombeiros.

Em Major Vieira, uma árvore e dois postes caíram com a força do vento. A rede de energia também foi atingida.

Em Irineópolis, uma ocorrência foi atendida por conta do vendaval. Uma árvore caiu em via pública sobre rede de energia elétrica em contato com o solo. Também houve queda de árvore em Campo Alegre, Papanduva, e Canoinhas.

Litoral Norte

A força do vento derrubou uma parede de PVC em uma empresa em Navegantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários que estavam no local entraram “em pânico”, correram e duas pessoas foram pisoteadas.

Uma das mulheres, de 31 anos, estava com dores nas costas. Já a outra vítima, uma mulher de 57 anos, foi atendida com suspeita de fratura na perna. As duas foram levadas ao Hospital de Navegantes.

Serra catarinense

Em Bom Jardim da Serra, conforme a Defesa Civil, houve destelhamento de seis residências e queda de árvores em quatro pontos. Vias como a Serra do Rio do Rastro foram obstruídas.

Sul de SC

Em Meleiro, uma ponte baixa foi interditada por conta da água sobre a pista. Já em Santa Rosa do Sul, houve queda de algumas árvores e uma residência registrou danos por destelhamento. A família que mora no local foi deslocada para casa de amigos.

Em Timbé do Sul, uma residência com danos por destelhamento causado pelo vento.

