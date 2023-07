Ciclone: Marinha alerta para ressaca do mar e ondas de até 4,5 m em SP e Santa Catarina

O fenômeno, uma consequência do ciclone extratropical que deve afetar o Sul do Brasil, com efeitos previstos a partir desta quarta-feira, 12, até a sexta-feira, 14 – (Foto:© Pixabay).

A Marinha emitiu alerta para ressaca do mar com possibilidade de ondas de até 4,5 metros de altura entre os litorais de Santa Catarina e São Paulo. O fenômeno, uma consequência do ciclone extratropical que deve afetar o Sul do Brasil, com efeitos previstos a partir desta quarta-feira, 12, até a sexta-feira, 14.

O alerta aponta também para riscos de ventos fortes, que podem chegar a 100 km/h. A área atinge desde a cidade catarinense de Laguna até a o município de São Sebastião, em São Paulo, que desde o início do ano tem sofrido com fortes tempestades.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região Sul deverá registrar ventos intensos, com rajadas que podem superar os 80 km/h, já nesta terça-feira. “Os ventos devem ganhar força, especialmente a partir de quinta-feira, 13, atingindo, também, áreas do litoral da Região Sudeste”, acrescenta o Inmet.

“O ciclone extratropical estará associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo País, atingindo não apenas o sul, mas avançando por áreas do Sudeste e Centro-oeste, podendo atingir, inclusive, o Sul da Região amazônica a partir de meados da semana, configurando um novo evento de friagem”, considera o instituto.

O Inmet também aponta para a queda da temperatura em diferentes pontos do Brasil. “Com o avanço da frente fria, uma intensa massa de ar frio atingirá o País a partir de quarta-feira. Na terça, as temperaturas máximas caem no Rio Grande do Sul devido ao aumento da nebulosidade e da chuva, mas, a partir de quarta, o ar frio avança sobre o Sul e Mato Grosso do Sul”, prevê o instituto.

“Na quinta-feira, a previsão é de que o ar frio atinja áreas de Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre, oeste e sul de Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A previsão indica a tendência de queda de 10°C a 12°C, com relação ao observado no dia anterior, tanto na temperatura mínima, quanto na máxima em alguns pontos destas áreas.”

