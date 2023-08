Live do AproxiME aborda benefícios do branding para o negócio

A live do AproxiME desta quinta-feira (3) irá tratar da importância do gerenciamento da marca para impulsionar o crescimento de uma empresa. Com o tema “Alavancando os negócios através do Branding”, Luiza Fontana, gerente sênior de varejo digital na Heineken, explica como a prática pode beneficiar também os pequenos negócios.

Branding é a gestão estratégica da marca de uma empresa ou produto com o objetivo de criar uma identidade única e positiva na mente dos consumidores. O branding vai muito além da definição do logotipo ou do design visual de um empreendimento. Ele passa pelos valores, posicionamento e propósito da marca, e, principalmente, pela forma como o público-alvo se conecta com eles.

Criar conexão emocional do ciente com a marca é uma estratégia fundamental de marketing. O branding não é, portanto, apenas para grandes empresas, mas também para pequenos negócios e empreendedores, pois pode ser um diferencial competitivo no mercado. A live do AproxiME vai desmistificar a gestão da marca e aproximar os pequenos empreendedores dessa ferramenta, de forma simples, prática e direta.

Luiza Fontana tem 13 anos de experiência em e-commerce e marketing digital. No Brasil, ela já trabalhou em algumas das maiores multinacionais de cada segmento, como Emirates, The Walt Disney Company, Philips e Reckitt. A palestrante é responsável por criar e executar a estratégia de vendas digitais no canal de e-commerce indireto da Heineken – iB2C (ou seja, utilizar plataformas de vendas de clientes e distribuidores para chegar ao consumidor final), prospectar novos clientes e negociar com os maiores players do setor nacional e internacional.

Serviço

Live AproxiME – “Alavancando os negócios através do Branding”, com Luiza Fontana, gerente sênior de varejo na Heineken

Data: 3/8/2023, quinta-feira

Horário: 11h (horário de Brasília/DF)

Assista no canal dos Correios no YouTube

Fonte:Ascom Correios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/15:03:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...