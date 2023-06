Cidades do Pará têm desligamento de energia programado para esta semana; veja locais, datas e horários

Profissionais realizam as manutenções devidas. — Foto: Divulgação

Segundo a Equatorial Energia, concessionária responsável pelo abastecimento, a interrupção ocorrerá para a realização de manutenção preventiva nas áreas.

Os principais serviços prestados durante esse período, de acordo com a empresa, envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros.

Para a segurança de todos, a orientação da concessionário é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira locais, datas e horários a seguir:

Tucuruí, no bairro Centro: segunda-feira, dia 26

Horário: das 9h15 às 14h15

Avenida: 7 de Setembro, entre rua Lauro Sodré e travessa Jaribeiro.

Ruas: João Pessoa, entre ruas dos Cravos e dos Lírios; Ribeiro Junior, entre ruas 7 de Setembro e Dom Pedro I; dos Cravos; 7 de Setembro.

Santa Izabel do Pará (zona rural): segunda-feira, dia 26

Horário: das 10h30 às 13h

Vilas: Mocambo, Bela Vista e Areia Branca.

Santo Antônio do Tauá (zona rural): segunda-feira, dia 26

Horário: das 15h às 17h25

Estrada: São Braz.

Ruas: Primeira, Santa Luzia, Santo Antônio e São Jerônimo.

Travessas: Marambaia e Sabe Deus.

Vila: São Braz.

Altamira, no bairro Independente I: segunda-feira, dia 26

– Horário: das 9h às 12h

Ruas: Rio Curuá Grande, entre rua Acesso Quatro e alameda São João; Acesso Quatro; Anfrisio Nunes , entre ruas Rio Curuá Grande e Lucindo Camera.

Alameda: São João, entre ruas Rio Curuá Grande e Lucindo Camera.

– Horário: das 9h10 às 14h

Ruas: A, entre avenida Tancredo Neves e rua Gondin Lins.

Ruas: Gondin Lins, entre as ruas A e Acesso Dois; Itaituba e Belém, ambas entre as ruas A e Vigia.

Redenção, no bairro Alto Paraná: terça-feira, dia 27

Horário: das 9h às 14h05

Avenidas: Alceu Verenose, entre as ruas 21 de Abril e Curitibão; José Carrion, entre alameda Vertente e rua Andradina.

Rua: Nova Prata, entre alameda Vertente e rua Andradina.

Alameda: Vertente, entre as ruas Nova Prata e Curitibão.

Castanhal, no bairro São José: terça-feira, dia 27

Horário: das 8h30 às 14h30

Travessa: Vitória Régia, entre as ruas Projetada VI e Projetada XII.

Ruas: Projetada VII, Projetada VIII, Projetada IX e Projetada XI. Todas entre as travessas Vitória Régia e das Samambaias; Projetada X e Projetada XII, ambas entre rua Pedro Ulisses e travessa das Samambaias.

Marabá, no bairro Santa Rosa (núcleo Velha Marabá): terça-feira, dia 27

Horário: das 9h30 às 12h30

Avenidas: Marechal Deodoro e Silvino Santos, ambas entre as travessas Nossa Senhora das Graças e Manoel Moreira.

Rua: da Escola, entre as avenidas Marechal Deodoro e Silvino Santos.

Ulianópolis, no bairro Palmeiras: terça-feira, dia 27

Horário: das 9h15 às 14h45

Ruas: Alvorada, do Mercado e do Sol, ambas entre as travessas Bela Vista e Olinda; Maranhão, da travessa Bela Vista até o final; Estado Do Pará, entre as travessas Bela Vista e São Francisco; Rua Alagoas, na travessa São Francisco.

Avenida: Ulianópolis, entre as travessas São Francisco e Olinda.

Travessas: São Francisco, entre as ruas Alagoas e Alvorada; Olinda, entre avenida Ulianópolis e rua Alvorada.

Ananindeua, no bairro Coqueiro: terça-feira, dia 27

Horário: das 14h15 às 16h25

Passagens: Cosme e Damião, da Rodovia Mário Covas até o final; São Jorge, na Passagem Cosme e Damião.

Ruas: Três, entre rodovia Mário Covas e rua A; A, da Passagem Cosme e Damião até o final; C, entre passagem Cosme e Damião e rodovia Mário Covas.

Benevides, no distrito de Murinim (zona urbana): quarta-feira, dia 28

Horário: das 10h às 16h

Avenida: Martinho Monteiro, entre as ruas Claudionor de Lima Begot e Nagib Salomão Rossi.

Ruas: São Pedro, entre as ruas Nagib Salomão Rossi e São João; São João, na Avenida Martinho Monteiro; Patrimônio, entre avenida Martinho Monteiro e passagem Canaã.

Castanhal, no bairro Jaderlândia: quarta-feira, dia 28

– Horário: das 8h30 às 14h30

Ruas: Doutor Laureno Francisco Alves de Melo e Doutor Adailson da Silva Rodrigues, entre Travessa José Ferreira da Paz e travessa Raimundo Alves Melo.

Travessas: Professora Mirian Conor, Ricardo Ramos Lameira, Pantaleão Andrade do Bomfim, Julio da Silva Sussuarana e Julio Vasconcelos, entre ruas Doutor Laureno Francisco Alves de Melo e Doutor Adailson da Silva Rodrigues.

– Horário: das 8h40 às 9h40

Ruas: Doutor Laureno Francisco Alves de Melo r Doutor Adailson da Silva Rodrigues, entre travessa 2 de Novembro e rua do Cemitério.

Travessas: 2 de Novembro, Presidente Medice, 25 de Novembro, 8 de Agosto, 18 de Outubro, da Galucia e São Lucas, entre ruas Doutor Laureno Francisco Alves de Melo e Francisco Pereira da Silva; Chico Correa; da Campina, entre alameda O e rua Francisco Pereira da Silva.

São Miguel do Guamá (zona rural): quarta-feira, dia 28

Horário: das 9h20 às 15h15

Estrada: Menino Deus.

Ramais: Aracuí, Boa Vista, Carrapatinho, da Ladeira, do Mucura, Rio Branco, São Francisco, São Pedro do Crauateua, São Raimundo, do Uxi, da Vila São Miguelzinho, da Vila São Pedro, da Vila São Sebastião e da Vila Santa Terezinha.

Vilas: Pau D’arco, Santo Antônio, São Pedro, Bela Vista, Boa Vista, da Ladeira, Menino Deus, Sorriso e Tatuaia.

Comunidades: São Miguelzinho, São Raimundo do Crauateua, São Sebastião, Santa Terezinha, São Raimundo, Serraria Boa Vista, Tamatateua, da Ladeira e São José.

Jacundá, no bairro Eletronorte: quarta-feira, dia 28

– Horário: das 14h às 17h25

Ruas: 15 de Novembro, entre as ruas Goiás e Amazonas; Curió e Amazonas, ambas entre as ruas Benedito Leite e São Paulo; Pará e Jacundá, ambas entre as ruas Benedito Leite e 15 de Novembro; São Paulo, entre as ruas Curió e Pará.

– Horário: das 17h às 17h15

Ruas: 15 de Novembro, entre avenida Cristo Rei e rua Goiás; Tancredo Neves, entre as ruas Duque de Caxias e Nobre; Rio De Janeiro, entre as ruas Jarbas Passarinho e Pinto Silva; São Paulo, entre as ruas Nobre e Curió; São Paulo e Girassol, ambas entre as ruas Pará e Amazonas; Machado de Assis, na rua Nobre; Gaspar Viana, entre as ruas Nobre e Goiás; Duque de Caxias, Alacid Nunes, Jarbas Passarinho, Pinto Silva e Rui Barbosa de Souza. Todas entre as ruas 15 de Novembro e Benedito Leite; Nobre, entre as ruas Benedito Leite e Moram; Bueno Aires e Goiás, ambas entre as ruas Benedito Leite e Gaspar Viana; Pará, entre as ruas 15 de Novembro e Girassol; Jacundá, da rua 15 de Novembro até o final; Amazonas, da rua São Paulo até o final.

Benevides, no bairro Canutama: quarta-feira, dia 28

Horário: das 14h10 às 16h10

Ruas: São Paulo, Oscarina de Oliveira, Fé em Deus e Bomfim.

Belém, no bairro Guamá: quarta-feira, dia 28

Horário: das 9h30 às 15h30

Rua: dos Mundurucus, entre avenida Tucunduba e passagem Boa Vontade.

Passagens: Boa Vontade, entre rua dos Mundurucus e passagem Nossa Senhora das Graças; Nossa Senhora das Graças, entre avenida Tucunduba e rua da Olaria.

Vila: São Pedro na Passagem Nossa Senhora das Graças.

Avenida: Tucunduba, entre avenida Gentil Bittencourt e passagem Nossa Senhora das Graças.

Belém, na ilha de Cotijuba: quarta-feira, dia 28

Horário: das 6h30 às 9h30

Toda a localidade de Cotijuba.

Benevides, no bairro Murinim: quinta-feira, dia 29

Horário: das 10h às 16h

Rua: Nagib Salomão Rossi, entre avenida Martinho Monteiro e rua Marques Lima.

Travessa: Santa Clara, entre ruas São Pedro e São Francisco Monteiro.

Avenida: Martinho Monteiro, entre ruas Nagib Salomão Rossi e Fluminense.

Concórdia do Pará (zona rural): quinta-feira, dia 29

Horário: das 9h05 às 14h05

Ramal: Transjutaí.

Curuçá, no bairro Centro: quinta-feira, dia 29

Horário: das 9h15 às 10h40

Ruas: Lauro Sodré, Gonçalo Ferreira, Gualberto Campos, Visconde do Rio Branco, Duque de Caxias, Generalissimo Deodoro e dos Rosários, entre travessas 15 de Novembro e 25 de Março.

Travessas: 15 de Novembro, 7 de Setembro, 15 de Agosto e Marquês de Herval, entre ruas Lauro Sodré e dos Rosários.

Belém, no bairro Parque Guajará: quinta-feira, dia 29

Horário: das 9h10 às 15h10

Todo o residencial Castanheira, acesso pela rodovia Augusto Montenegro.

Baião (zona rural): quinta-feira, dia 29

Horário: das 8h30 às 12h30

Vilas: Maracanã, Santa Fé e Santo Antonio Beira.

Belém, no bairro Parque Verde: quinta-feira, dia 29

Horário: das 8h30 às 12h30

Ruas: 22 de Agosto e 23 de Agosto, entre ruas Santa Clara e 31 de Agosto; Santa Clara; 30 de Agosto; 31 de Agosto, entre avenida Padre Bruno Sechi e rua 22 de Agosto.

