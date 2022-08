Jovem some sem deixar vestígio e família faz buscas

(Foto:Reprodução) – O desaparecimento de alguém causa muitos impactos na vida de seus familiares, a vida dessas pessoas muda e os dias passam a ser de muita luta, esperança, tristeza e aflição, por não saber onde e nem como o seu parente se encontra. Nos últimos meses no Pará, há frequentes registros de desaparecimentos, principalmente, de homens jovens.

Já se completam três meses do desaparecimento do jovem Luiz Gustavo dos Santos, 21 anos, que desapareceu no dia 07 de maio deste ano.

Segundo informações de seus familiares, o rapaz teria saído do bairro do Castanheira, onde morava, com destino ao município de Marituba e não voltou mais.

A última vez que alguém avistou o jovem teria sido no mês passado, segundo a família. “No dia que ele saiu de casa, minha vizinha falou que ele entrou em um carro preto na rua onde moramos. Dentro do carro ficaram conversando por cerca de dez minutos e depois saíram de lá. No início do mês passado nos disseram que ele foi visto em Ananindeua. Nós fomos até lá e nada.” disse Lúcia dos Santos, mãe de Luiz Gustavo.

A família não entende o que aconteceu e diz que o jovem trabalhava na área do Comércio, em Belém, era tranquilo e não tinha inimigos.

“É muito estranho tudo isso. Ele era um menino que todos falavam bem e que trabalhava. Nunca fiquei sabendo que tinha inimigos ou que sofreu ameaças. Ainda temos muita esperança.” finalizou a mãe de Gustavo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil.

(Com informações do Dol).

Jornal Folha do Progresso em 17/08/2022

