Polícia Civil de Rurópolis restitui veículo roubado ao legítimo proprietário

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil de Rurópolis, sob o comando do Delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho na tarde de hoje, 11/01/2022 realizou a devolução de uma motocicleta Marca/Modelo Honda NXR 160 BROS ESDD, Placa QDW4292, Cor Preta, Ano/Modelo 2015, ao seu legítimo proprietário.

A motocicleta havia sido furtada da residência do proprietário no bairro da Serraria na cidade de Rurópolis, em outubro de 2021. As informações são do O Impacto.

Segundo informações da autoridade policial a motocicleta foi negociada por um munícipe residente na vicinal do vai-quem-quer, pertencente ao município de Placas o qual de boa-fé entregou sua motocicleta e ainda pagou o restante no valor de R$- 1.500,00 reais ao autor do furto.

Através de investigações a polícia civil chegou a localização do veículo dirigindo-se até a vicinal que fica 45 km da sede de Rurópolis localizando o possuidor da motocicleta que a entregou ao policial civil assim que tomou conhecimento de que o veículo havia sido furtado.

Após cumprir todos os procedimentos necessários o veículo foi entregue e na oportunidade, o proprietário do bem furtado externou os agradecimentos a toda equipe de policiais civis da delegacia de Rurópolis que não mediu esforços para recuperar o veículo e lhe entregar no menor tempo possível informando que é seu único meio de transporte pois é vendedor ambulante e vende alimentos nos logradouros da cidade de Rurópolis.

Para o delegado fazer a restituição de um bem roubado ou furtado ao seu legítimo proprietário é sempre motivo de muito orgulho e satisfação, uma vez que ações dessa natureza aproximam e estreitam ainda mais os laços entre a Polícia Civil e a sociedade, fazendo com que, além de cumprir suas funções constitucionais, a PC também seja uma polícia mais cidadã.

A Polícia Civil informou que continuará desenvolvendo um trabalho para localizar os legítimos proprietários dos veículos apreendidos durantes as Operações Policiais integradas com Policiais Militares ocorridas no ano de 2021.

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2022/10:52:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...