Cinco carretas se envolvem em acidente e bloqueiam passagem de veículos em rodovia próximo do município de Trairão (PA) Inacio dos Santos

O número de carretas envolvidas foi suficiente para bloquear a passagem de outros veículos. Foto: Reprodução.

Na manhã desta quarta-feira (10), mais um acidente envolvendo carretas foi registrado às proximidades do quilômetro 22 de uma rodovia próxima ao município de Trairão (PA). A situação causou transtorno para motoristas que necessitavam passar pelo local.

Conforme relatos feitos por uma pessoa em áudio de WhatsApp, um total de 5 carretas estavam entre o acidente e bloqueou a passagem de veículos.

“Estamos ilhados aqui. Até agora, cinco carretas envolvidas em um só acidente. A estrada trancou toda […]”, disse a testemunha anônima.

Devido a essas circunstâncias, condutores de veículos que necessitavam passar pela via tiveram que permanecer à espera de uma solução para o problema.

“… Os carros estão todos aqui. Vou aguardar para ver que hora vão decidir… Até que horas vão liberar a estrada, mas previsão não tem […]”, finalizou.

As causas

Até o fechamento desta reportagem, a Redação do Plantão não foi informada a respeito das reais causas do acidente. Além do mais, não obteve informações se houve registro de vítimas.

Acidente envolvendo veículos de grande porte na região

Em menos de uma semana, este já é o terceiro registro de acidentes entre veículos de grande porte em estradas ou rodovias da região.

O primeiro caso aconteceu no último sábado (06), em uma ladeira conhecida como “Mata Cobra”, localizada às proximidades do Distrito de Moraes Almeida. O acidente envolveu uma caçamba e um caminhão-tanque, os quais colidiram entre si.

Relatos apontam que o motivo da colisão foi problemas na frenagem do caminhão. Na ocasião, houve duas vítimas fatais.

Já a outra casualidade foi registrada, nesta segunda-feira (08), também próximo do distrito de Moraes Almeida. Conforme informações, o acidente aconteceu entre 3 carretas, que se chocaram. Com a batida, um dos motoristas veio a óbito, e os demais, de acordo com informações, saíram ilesos.

As causas do acidente ainda não foram repassadas ao Plantão. Porém, acredita-se que o tempo chuvoso possa ter contribuído para o ocorrido.

