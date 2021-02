Publicação: 302/2021 – JAIMIR GONÇALVES – SERRALHERIA – ME – (SERRALHERIA GONÇALVES)

JAIMIR GONÇALVES – SERRALHERIA – ME – (SERRALHERIA GONÇALVES), inscrita no CNPJ: 15.400.885/0001-93, localizada na Rua: Belém, n°514, Bairro Vista Alegre, Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) – L.A.S , de N°024/2020, através do processo N°886/2020, para a sua atividade, Fabricação de artigos de serralheria.

