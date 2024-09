Cinco integrantes de facção criminosa são presos em operação de combate a extorsão de comerciantes no Pará

Presos em operações no Pará — Foto: Ascom/PC

Segundo o inquérito policial, a organização cometia, além de outros crimes, a extorsão contra comerciantes do Pará.

Cinco integrantes de uma facção criminosa que atuava no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foram detidos em ações realizadas na segunda-feira (16) e terça-feira (17). Segundo o inquérito policial, a organização cometia, além de outros crimes, a extorsão contra comerciantes do Pará.

As ordens judiciais eram oriundas da Vara de Combate ao Crime Organizado. Ao todo, cinco homens foram detidos, dentre eles, dois já estavam custodiados no complexo penitenciário de Santa Izabel. Os demais foram localizados em Ananindeua.

O grupo criminoso do qual participavam é o responsável por coordenar extorsões a comerciantes, sendo esta operação voltada à repressão desse tipo de crime. Todos os detidos já se encontram à disposição da Justiça.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e, segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, os mandados cumpridos foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

“Nesta operação, conseguimos localizar e prender um membro do grupo criminoso que exercia funções de relevância na estrutura da organização “, diz Breno Ruffeil, titular da DRFC.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/2024/07:16:20

