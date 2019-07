Adolescente é detido em MT com 20 kg de droga em ônibus que seguia para o PA

Adolescente carregava droga em mala no bagageiro do ônibus — Foto: PRF/Divulgação

À polícia, o adolescente contou que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e que foi contratado para deixar o entorpecente em Sorriso (MT).

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, com 20 kg de maconha em um ônibus que seguia viagem para o Pará. A fiscalização foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma operação de combate ao tráfico de drogas em parceria com a Polícia Civil.

O ônibus saiu de Porto Alegre (RS) e seguida para Santarém (PA). A droga foi encontrada em uma mala levada no bagageiro do veículo.

À polícia, o adolescente contou que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e que foi contratado para deixar o entorpecente em Sorriso.

De acordo com a PRF, essa é a quinta ocorrência com o mesmo modo de operação em três dias.

Por G1 MT

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...