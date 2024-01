Cinco pessoas morrem após barco naufragar na Baía de Todos os Santos em Salvador

Entre as vítimas está uma criança de 7 anos. Outras duas crianças, de 1 e de 6 anos, estão entre os feridos e foram internadas na UTI.

Um barco naufragou na noite deste domingo (21), por volta das 22 horas, matando cinco pessoas – entre elas uma criança de sete anos – na Baía de Todos os Santos, na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, Bahia.

Yan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos;

Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos;

Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos;

Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos;

Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos.

Outras seis pessoas se feriram e foram levadas para hospitais. Duas já tiveram alta e três foram transferidas para Salvador. Entre os feridos, estão duas crianças: um menino de 6 anos que está internado na UTI pediátrica do Hospital Roberto Santos e uma menina de 1 ano que está na UTI pediátrica do Hospital do Subúrbio. Além delas, uma mulher de 56 anos está internada na UTI do Hospital Municipal de Salvador.

Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi enviada ao local para conduzir as buscas por possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos. A SAR também deve apurar o ocorrido e coletar informações.

O que aconteceuSegundo testemunhas, a embarcação, que tem capacidade para 10 pessoas, estava lotada, mas o número de passageiros ainda não foi confirmado pelas autoridades. O barco fazia o trajeto da Ilha Maria Guarda para o município Madre de Deus, que fica em uma região turística que registra alto movimento neste período do ano, quando virou. A primeira embarcação que chegou para ajudar no resgate conseguiu salvar 12 pessoas.

“Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente, envolvendo uma embarcação, no município de Madre de Deus, na noite deste domingo (21). Seguimos aqui, atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos”, disse o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em uma mensagem publicada em suas redes sociais. “Estou acompanhando as tratativas com a Secretaria estadual da Saúde, da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e o prefeito Dailton Filho. Não mediremos esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias”, acrescentou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/12:00:02

